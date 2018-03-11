Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Мария Погребняк скупает в Европе не одежду, а продукты питания

Мария Погребняк скупает в Европе не одежду, а продукты питания

Сегодня, 05:20
Супруга футболиста Павла Погребняка Мария славится своей утонченностью и чувством стиля. Большое расстояние для нее не помеха, если речь идет о модном и стильном предмете гардероба. Однако в последнее время целью ее заграничных поездок стали не предметы туалета, а продукты питания.

Мария Погребняк скупает в Европе не одежду, а продукты питания

 

В своем аккаунте в Instagram девушка рассказала о гастрономических экспедициях в Старый Свет. Оказывается, Мария ездит туда за маслами, сыром разных сортов, за салями и другими элитными продуктами. Очередная оказия случилась у супруги футболиста во время празднования дня рождения Ксении Бородиной. Ведущая проекта «Дом-2» решила отпраздновать свое 35-летие в Милане, и пригласила на торжество своих товарищей по Поляне и других близких друзей. В числе гостей оказалась Погребняк, Дарья Пынзарь, Татьяна Лялина и муж Бородиной – Курбан Омаров.

Мария Погребняк скупает в Европе не одежду, а продукты питания

 

Недавно Ксения Бородина стала объектом критики со стороны блогера Лены Миро. По мнению популярного автора сетевого дневника, теледива намеренно хвастает пакетами с дорогими вещами в Сети, чтобы пользователи каждый раз вспоминали, насколько она богата.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Марию Погребняк подозревают во флирте с мужем Ксении Бородиной
Марию Погребняк подозревают во флирте с мужем Ксении Бородиной

Ксения Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым посетила концерт популярной российской группы «Руки вверх», на котором оказалась и её подруга Мария

Жена футболиста Погребняка Мария подалась в певицы
Жена футболиста Погребняка Мария подалась в певицы

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария подалась в певицы. Вместе со своей подругой Татьяной Лялиной записала композицию дуэтом.

Мария Погребняк превратилась в куклу
Мария Погребняк превратилась в куклу

Основательница бренда модной одежды Maria Shatalova, жена футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк постепенно превращается в куклу. В Сети ее называют

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости