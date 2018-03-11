Мария Погребняк скупает в Европе не одежду, а продукты питания

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария славится своей утонченностью и чувством стиля. Большое расстояние для нее не помеха, если речь идет о модном и стильном предмете гардероба. Однако в последнее время целью ее заграничных поездок стали не предметы туалета, а продукты питания.

В своем аккаунте в Instagram девушка рассказала о гастрономических экспедициях в Старый Свет. Оказывается, Мария ездит туда за маслами, сыром разных сортов, за салями и другими элитными продуктами. Очередная оказия случилась у супруги футболиста во время празднования дня рождения Ксении Бородиной. Ведущая проекта «Дом-2» решила отпраздновать свое 35-летие в Милане, и пригласила на торжество своих товарищей по Поляне и других близких друзей. В числе гостей оказалась Погребняк, Дарья Пынзарь, Татьяна Лялина и муж Бородиной – Курбан Омаров.

Дарья Светозарова

Недавно Ксения Бородина стала объектом критики со стороны блогера Лены Миро. По мнению популярного автора сетевого дневника, теледива намеренно хвастает пакетами с дорогими вещами в Сети, чтобы пользователи каждый раз вспоминали, насколько она богата.