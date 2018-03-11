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| | Иван Жидков пережил токсическое отравление

Иван Жидков пережил токсическое отравление

Сегодня, 04:30
Со своими поклонниками актёр Иван Жидков поделился печальным случаем, рассказал о недавнем визите в больницу на скорой помощи. Как оказалось, экс-супруг Татьяны Арнтгольц пострадал в результате токсического отравления.

Иван Жидков пережил токсическое отравление

 

На связь Жидков вышел, когда его жизни ничего уже не угрожало. Лечение актёра проходило несколько дней под капельницами. Причины своего недуга артист понять не может. Но подозревает, что это был какой-то лечебный препарат.

Пережив высокую температуру, Жидков сначала не хотел рассказывать о своём состоянии, но «соскучившись по народу», а скорее всего, захотев, чтобы его пожалели, он всё же поведал фанатам о своём состоянии.

На 12 марта у актёра назначен спектакль «Однажды дважды», в котором он намерен играть. Поэтому, следует всем указанием врачей, чтобы как можно быстрее попасть домой. Поклонники обеспокоены состоянием знаменитости и желают ему скорее стать на ноги.
Дарья Дмитриева
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