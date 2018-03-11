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| | Виктория Боня запечатлела травмоопасный трюк в своём исполнении

Виктория Боня запечатлела травмоопасный трюк в своём исполнении

Сегодня, 03:30
Виктория Боня шокировала окружающих своим опасным трюком, который решила сделать на доске для серфинга. Знаменитость опубликовала эффектный снимок в Instagram. Звезда чуть не поплатилась за такие проделки различными травмами.

Виктория Боня запечатлела травмоопасный трюк в своём исполнении

 

Телеведущая Виктория Боня сейчас находится в Таиланде на заслуженном отпуске. Блоггер не стала медлить, поэтому поспешила радовать подписчиков экстремальными фотографиями с места событий. Один из выложенных снимков поразил поклонников звезды.

Виктория Боня скинула в Сеть фото, где её можно узреть на серф-доске далеко от берега. Но впечатлила фотография не этим. Знаменитость находилась в позе стойки на голове опираясь только лишь руками о доску.

На фото видно как звезда идеально находится в ровной стойке. При этом можно заметить потрясающую фигуру Виктории Бони. Девушка явно интенсивно посещает спорткомплексы и фитнесс-центры.

Такая эффектная поза довольно опасна, поэтому телеведущая сразу предупредила своих фолловеров, чтобы они не повторяли подобный трюк.

Виктория Боня запечатлела травмоопасный трюк в своём исполнении

 

«Кто бы мог подумать, что после десятичасового перелёта я просплю 13 часов не просыпаясь… теперь я готова к отдыху. Как вам такая стойка? Прошу не повторять этот трюк, очень вредно для позвоночника, так как доска в движении...», - написала под опубликованным фото Виктория Боня.
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