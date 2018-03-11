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| | Ольга Жарикова перепутала гормональный сбой с беременностью

Ольга Жарикова перепутала гормональный сбой с беременностью

Сегодня, 02:30
Популярная участница телевизионного проекта «Дом-2» перепутала сбой гормонального фона с беременностью. Данные новости могут повлиять на желание Ильи Яббарова снова посещать ЗАГС с Жариковой.

Ольга Жарикова перепутала гормональный сбой с беременностью

 

Ранее, после обнаружившейся у Ольги Жариковой беременности, она со своим возлюбленным Ильёй Яббаровым отправились на заключение брака в ЗАГС. Однако, в связи с отсутствием некоторых крайне важных документов у жениха, регистрация их брака так и не состоялась. Из-за того, что беременность Жариковой оказалась «фальшивой», многие поклонники телепроекта выразили свою уверенность в нежелании Яббарова жениться на возлюбленной, который, по их словам, теперь вовсе не обязан вступать с ней в брак.

Заметим, время от времени на телестройке участницы проекта объявляют о своей беременности, желая проверить реакцию своих партнёров. Поэтому не исключено и то, что Жарикова хотела расписаться со своим возлюбленным Яббаровым, после чего раскрыла бы всю правду о своей лже-беременности.
Александр Вест
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