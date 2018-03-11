Суханкина раскрыла секреты разговора с детьми о сексе

Маргарита Суханкина поделилась собственным опытом, как, по её мнению, необходимо поведать детям о сексе, чтоб это было понятно и правильно.

Дарья Дмитриева

У солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной дети ещё в возрасте младших школьников, но она утверждает, что уже сейчас необходимо рассказывать им о существовании секса, но делать это нужно правильно. Об этом 53-летняя мама поведала в новой колонке сайта для мам.Певица утверждает, что с детьми нужно начинать разговор об «этом» как можно раньше, пока они не услышали от ровесников. К вопросу сексуального воспитания необходимо подходить деликатно и осторожно, чтобы не испугать излишним откровением.Доверять такую тему школьному обучению не стоит, так как в классе дети ко всему отнесутся со смущением, замкнутостью или юмором. Маргарита Анатольевна полагает, что об этом должны говорить с детьми именно родители, хоть в её юном возрасте мать не проводила бесед на тему сексуального воспитания. Женщина считает, что это упущение её родителей и такие разговоры помогли бы ей в жизни.