Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли показала округлившийся животик

Известная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли в честь Международного женского дня порадовала поклонников своим архивным снимком. На фото обнаженная модель демонстрирует свой округлившийся животик.

30-летняя модель летом прошлого года родила сына актеру Джейсону Стетхэму. Беременность пара тщательно скрывала от общественности. Животик модель прятала за объемными нарядами. На выложенном в Instagram черно-белом фото Рози позирует обнаженной. Пользователи соцсети сделали вывод, что снимок сделан на последних месяцах беременности.Фотографию за короткое время оценили более 180 тыс подписчиков. Поклонники звездной пары в комментариях отметили, что снимок получился очень нежным и трогательным, а модель выглядит очень красивой. Некоторые попросили модель показать их сына. Звездная пара пока прячет от любопытных своего первенца Джека Оскара Стейтема.