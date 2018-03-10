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| | Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan

Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan

Сегодня, 09:16
Популярная американская актриса Лили Рейнхарт, получившая известность благодаря роли в сериале «Ривердейл», раскритиковала поведение редакторов журнала Cosmopolitan Phillippines. Последние, недовольные толщиной ее талии, позволили себе отфотошопить фигуру звезды на снимке без разрешения.

Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan

 

Лили Рейнхарт выложила на свою официальную страницу в соцсети Instagram две фотографии для сравнения, на которых отчетливо видно, какие изменения претерпела ее фигура. С помощью фотошопа талию актрисы сделали более тонкой и изящной, чем привели девушку в глубочайшее негодование.

Звезда опубликовала пост в своем аккаунте, в котором рассказала, что ее фигура, также как и фигура ее коллеги Камилы Мендес, которую подкорректировали аналогичным образом, являются результатом упорной и ежедневной борьбы. По мнению актрисы, ее красота это – исключительно ее заслуга, при этом она не желает соответствовать неким общепризнанным стандартам, загоняя себя в рамки.
Пойда Анна
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