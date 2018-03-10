Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan

Лили Рейнхарт выложила на свою официальную страницу в соцсети Instagram две фотографии для сравнения, на которых отчетливо видно, какие изменения претерпела ее фигура. С помощью фотошопа талию актрисы сделали более тонкой и изящной, чем привели девушку в глубочайшее негодование.
Звезда опубликовала пост в своем аккаунте, в котором рассказала, что ее фигура, также как и фигура ее коллеги Камилы Мендес, которую подкорректировали аналогичным образом, являются результатом упорной и ежедневной борьбы. По мнению актрисы, ее красота это – исключительно ее заслуга, при этом она не желает соответствовать неким общепризнанным стандартам, загоняя себя в рамки.