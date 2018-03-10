«С 10 марта, дамы»: Андрей Малахов влюбился в глаза жены и продолжает отмечать Международный женский день

Телеведущий Андрей Малахов очень трепетно относится к своей супруге. Ранее ходили слухи, что именно из-за неё он перестал вести «Пусть говорят», а теперь артист в Instagramпризнался, что влюбился в глаза жены, потому у него до словно 8 марта.

«С 10 Марта, милые дамы! Пусть в душе всегда будет солнечная погода, на губах - улыбка, а в глазах - счастливые искорки», - обратился Андрей Малахов к поклонницам, далее отметив, что чаще всего мужчины действительно могут влюбляться в глаза спутницы жизни. Он подкрепил трогательный пост фото с бабочками, словно намекая на своё романтичное настроение, как сообщает VladTime.

Андрей Малахов поинтересовался, во что влюблялись ухажёры подписчиц, когда их впервые видели. Его поклонницы назвали много вариантов. Некоторые рассказывали даже целые случаи из своей жизни. Красоту записи портило только то, что она имела и рекламный характер – телеведущий советовал очки с линзами. Из-за этого часть поклонниц даже обиделись на него, заявив, что это не настоящее поздравление.

Ирина Летинская