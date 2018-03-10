«С 10 марта, дамы»: Андрей Малахов влюбился в глаза жены и продолжает отмечать Международный женский день

«С 10 марта, дамы»: Андрей Малахов влюбился в глаза жены и продолжает отмечать Международный женский деньСегодня, 08:56
Телеведущий Андрей Малахов подал заявление об уходе с Первого канала. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на информатора, знакомого с ситуацией.
Популярный российский телеведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов решил разделить с подписчиками момент любви. Об этом он сообщил в своем микроблоге.
Популярный ведущей программы «Пусть говорят» Андрей Малахов пожаловался своим поклонникам на лишний вес, от которого на нем трескаются даже брюки. Об этом