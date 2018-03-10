Певица Глюкоза получила в подарок импортный автомобиль

Певица Глюкоза рассказала о подарке, который получила на 8 марта. Им оказалась иномарка любимого цвета звезды.

На своей странице в Instagram Глюкоза поделилась фотографией с подарком уже на день после 8 марта. На снимке певица буквально сидит на крыше прекрасного презента. Наталья Ионова не уточнила, от кого получила шикарный автомобиль, но пользователи Сети сразу поняли о ком идет речь. Автором такого подарка мог быть только супруг Глюкозы – бизнесмен Александр Чистяков.Сам праздник Наталья назвала вторым днем рождения для каждой женщины страны, и что презент должен соответствовать волшебству 8 марта. Также она отметила, что именно красный цвет является ее любимым, и это будет немаловажным фактором того, почему певица постарается садиться за руль как можно чаще.Машина класса «люкс», а именно – Infinity Q50 стоит около 1,5 миллиона рублей, но в зависимости от комплектации цена может увеличиваться. Интернет-аудитория оценила, что подарок впечатляющий и прекрасен, как снаружи, так и внутри.