10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | Певица Глюкоза получила в подарок импортный автомобиль

Певица Глюкоза получила в подарок импортный автомобиль

Сегодня, 08:54
Певица Глюкоза рассказала о подарке, который получила на 8 марта. Им оказалась иномарка любимого цвета звезды.

Певица Глюкоза получила в подарок импортный автомобиль

 

На своей странице в Instagram Глюкоза поделилась фотографией с подарком уже на день после 8 марта. На снимке певица буквально сидит на крыше прекрасного презента. Наталья Ионова не уточнила, от кого получила шикарный автомобиль, но пользователи Сети сразу поняли о ком идет речь. Автором такого подарка мог быть только супруг Глюкозы – бизнесмен Александр Чистяков.

Сам праздник Наталья назвала вторым днем рождения для каждой женщины страны, и что презент должен соответствовать волшебству 8 марта. Также она отметила, что именно красный цвет является ее любимым, и это будет немаловажным фактором того, почему певица постарается садиться за руль как можно чаще.

Машина класса «люкс», а именно – Infinity Q50 стоит около 1,5 миллиона рублей, но в зависимости от комплектации цена может увеличиваться. Интернет-аудитория оценила, что подарок впечатляющий и прекрасен, как снаружи, так и внутри.
Новости по теме
Певица Глюкоза рассказала о зависти в своей жизни
Певица Глюкоза рассказала о зависти в своей жизни

Известная российская певица Наталья Ионова, сценический псевдоним Глюкоза, рассказала о чувстве зависти в своей жизни. Откровенное сообщение Глюкоза написала в

Глюкоза удивила поклонников фото в приличном виде
Глюкоза удивила поклонников фото в приличном виде

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась на своей странице в Instagram новым снимком. «Приличный вид» звезды на фото сильно удивил ее подписчиков в

Глюкоза шокировала фанатов фото без бюстгальтера
Глюкоза шокировала фанатов фото без бюстгальтера

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась на своей странице в Instagram новой фотографией. На снимке звезда изображена в сексуальном красном платье

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости