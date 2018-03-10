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| | Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку

Сегодня, 08:35
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заинтриговала подписчиков в Instagram новым снимком с 8 Марта, на котором запечатлен ее сын Платон с новой подружкой.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку

 

Всемирный день женщин телеведущая отпраздновала в кругу семьи. Вечером вместе со своим мужем Максимом Виторганом и маленьким Платоном Ксения отправилась в гости к своим друзьям и знакомым.

Телеведущая не стала рассказывать, к кому именно они ходили. Но фото подписала ясно: «Пришли поздравить подружку с праздником». На снимке юный жених и загадочная «подружка» играют на полу с розовой машинкой. Подружка сына Ксении Собчак примерно такого же возраста, как и Платон.

Многих пользователей соцсети заинтересовала не только девочка на фото, но и сам Платон. Разглядеть хорошо его лицо невозможно, так как мальчик наклонился. Фото с подружкой Платона оценили более 121 тыс подписчиков.
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