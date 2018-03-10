Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заинтриговала подписчиков в Instagram новым снимком с 8 Марта, на котором запечатлен ее сын Платон с новой подружкой.

Всемирный день женщин телеведущая отпраздновала в кругу семьи. Вечером вместе со своим мужем Максимом Виторганом и маленьким Платоном Ксения отправилась в гости к своим друзьям и знакомым.Телеведущая не стала рассказывать, к кому именно они ходили. Но фото подписала ясно: «Пришли поздравить подружку с праздником». На снимке юный жених и загадочная «подружка» играют на полу с розовой машинкой. Подружка сына Ксении Собчак примерно такого же возраста, как и Платон.Многих пользователей соцсети заинтересовала не только девочка на фото, но и сам Платон. Разглядеть хорошо его лицо невозможно, так как мальчик наклонился. Фото с подружкой Платона оценили более 121 тыс подписчиков.