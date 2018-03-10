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| | Очередная пластика сделала лицо Лаймы Вайкуле неузнаваемым

Очередная пластика сделала лицо Лаймы Вайкуле неузнаваемым

Сегодня, 08:42
В Сети развернулась активная дискуссия между поклонниками популярной российской певицы Лаймы Вайкуле, которые с трудом смогли узнать своего кумира на очередном видеоролике. Данное видеообращение, посвященное Международному женскому дню, буквально шокировало подписчиков.

Очередная пластика сделала лицо Лаймы Вайкуле неузнаваемым

 

На последней видеозаписи исполнительница получает поздравления от своего коллеги, певца и композитора Интарса Бусулиса, при этом выглядит она практически неузнаваемо, что навело поклонников на мысль об очередной пластической операции, который себя подвергла 63-летняя звезда.

 

Мнения фолловеров относительно хирургического вмешательства разошлись, половина пришли к выводу о плохом самочувствии Вайкуле, из-за которого ее лицо стало неузнаваемым. Однако другая половина осудила артистку за столь необдуманный шаг, испортивший лицо той, которую считают иконой стиля отечественного шоу-бизнеса.
Пойда Анна
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