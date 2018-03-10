Очередная пластика сделала лицо Лаймы Вайкуле неузнаваемым

В Сети развернулась активная дискуссия между поклонниками популярной российской певицы Лаймы Вайкуле, которые с трудом смогли узнать своего кумира на очередном видеоролике. Данное видеообращение, посвященное Международному женскому дню, буквально шокировало подписчиков.

На последней видеозаписи исполнительница получает поздравления от своего коллеги, певца и композитора Интарса Бусулиса, при этом выглядит она практически неузнаваемо, что навело поклонников на мысль об очередной пластической операции, который себя подвергла 63-летняя звезда.

Пойда Анна

Мнения фолловеров относительно хирургического вмешательства разошлись, половина пришли к выводу о плохом самочувствии Вайкуле, из-за которого ее лицо стало неузнаваемым. Однако другая половина осудила артистку за столь необдуманный шаг, испортивший лицо той, которую считают иконой стиля отечественного шоу-бизнеса.