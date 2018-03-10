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| | Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к цветам на 8 марта

Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к цветам на 8 марта

Сегодня, 08:54
Популярная актриса Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к традиции дарить букеты в период празднования Международного женского дня. Она подробно объяснила свою позицию на странице в Instagram.

Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к цветам на 8 марта

 

Российская актриса удивилась количеству букетов, встреченных ей на улицах города в руках представителей обоих полов. Она решила, что дарить цветы 8 марта стало всего лишь формальностью, которая обязательна к выполнению. В своей публикации звезда рассказала и о том, что ее супруг пробыл в поисках букета для всех представительниц женского пола своей семьи до часу ночи.

Анна отказалась от подарка мужа, не смотря на то, что цветы традиционный презент в этот день. Она предложила отказаться от стандартных поздравлений 8 марта и придумать более интересные варианты для поздравлений. Хилькевич рассказала, что в ее семье все поддержали такое решение, а цветы будут приниматься в любой другой день, а не в крупные праздники, к которым звезда отнесла и дни рождения.
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