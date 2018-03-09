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| | Эмму Уотсон "выдали замуж" за звезду сериала "Хор"

Эмму Уотсон "выдали замуж" за звезду сериала "Хор"

Вчера, 22:57
Звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон приписывают любовные отношения с актером Кордом Оверстритом, снимавшимся в «Хоре». Слухи о их романе ходят второй месяц.

Эмму Уотсон "выдали замуж" за звезду сериала "Хор"

 

Знаменитая актриса Эмма Уотсон, ставшая звездой мирового масштаба, встречается с коллегой по творческому цеху Кордом Оверстритом, прославившимся благодаря работе в сериале «Хор». Парочку несколько раз замечали вместе в ресторанах и на вечеринках в Лос-Анджелесе. Вдвоем Эмма и Корд присутствовали на банкете по завершению вручения «Оскара». Как только Уотсон ушла с вечера, ее кавалер немедленно ушел вслед за ней.

Популярные артисты такие сведения пока никак не прокомментировали. Американские журналисты их все-равно «поженили». Они считают, что из парочки получится хорошая семья.
Никита Готский
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