Эмму Уотсон "выдали замуж" за звезду сериала "Хор"

Звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон приписывают любовные отношения с актером Кордом Оверстритом, снимавшимся в «Хоре». Слухи о их романе ходят второй месяц.

Никита Готский

Знаменитая актриса Эмма Уотсон, ставшая звездой мирового масштаба, встречается с коллегой по творческому цеху Кордом Оверстритом, прославившимся благодаря работе в сериале «Хор». Парочку несколько раз замечали вместе в ресторанах и на вечеринках в Лос-Анджелесе. Вдвоем Эмма и Корд присутствовали на банкете по завершению вручения «Оскара». Как только Уотсон ушла с вечера, ее кавалер немедленно ушел вслед за ней.Популярные артисты такие сведения пока никак не прокомментировали. Американские журналисты их все-равно «поженили». Они считают, что из парочки получится хорошая семья.