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| | Самую толстую в мире супермодель наградили за бодипозитив

Самую толстую в мире супермодель наградили за бодипозитив

Вчера, 22:06
Эшли Грэм, которую считают самой толстой в мире супермоделью, получила награду от Women’s Empowerment за продвижение идеалов равенства людей всех внешностей в индустрии моды. Победительница рассказала, что женщины в сейчас испытывают огромное чувство неуверенности из-за неравенства.

Самую толстую в мире супермодель наградили за бодипозитив

 

Модель plus-size из США Эшли Грэм, известная своими откровенными фотосессиями, на недавнем награждении от UNWFPA получила награду Women’s Empowerment за продвижение идеологии бодипозитива в современном обществе. В частности, ее наградили за то, что она доказала аксиому: вне зависимости от внешних данных человек может быть успешным и востребованным в индустрии моды.

В своей речи Грэм сообщила, что на собственном опыте ей пришлось ощутить насколько сильно влияние существующего неравенства на самооценку и уверенность в себе. Это качается не только модной индустрии, подчеркнула модель.

Недавно компания Mattel, выпускающая кукол Барби вот уже 58 лет подряд, презентовала новую коллекцию из 17 кукол, особенностью которой стала нестандартная и оригинальная внешность каждого экземпляра. Одним из прототипов кукол стала модель Эшли Грэм.
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