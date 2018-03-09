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| | Во время съёмок клипа на песню «Минус 40» Mnogoznaal волк покусал объектив

Во время съёмок клипа на песню «Минус 40» Mnogoznaal волк покусал объектив

Вчера, 21:57
Рэп-исполнитель Mnogoznaal выпустил в прокат клип к своему треку «Минус 40» из нового альбома «Гостиница «Космос».

Во время съёмок клипа на песню «Минус 40» Mnogoznaal волк покусал объектив

 

Вдохновлённый родным городом Печорой в республике Коми, Максим Лазин, он же рэпер Mnogoznaal, снялся в непривлекательном виде. Он с лицом, выпачканным в кровь, ездил на машине марки УАЗ улицами города. Также исполнитель выгуливал дикое животное в районе жилых домов. Во время съёмок клипа волк покусал объектив камеры.

Момент нападения зверя на камеру был включён в видео к песни. Смысл песни в том, чтобы показать, что силу побеждает сила. На каждого сильного всегда найдётся особа ещё сильнее. Артист анализирует свои слабости и углубляется в вероисповедания.

Альбом «Гостиница «Космос» был выпущен Лазиным в прошлом январе.
Дарья Дмитриева
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