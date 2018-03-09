Мама певицы Валерии раскрыла секрет красоты и здоровья в свои 79 лет

Матери известной певицы Валерии, Галине Перфиловой, исполнится 80 лет в апреле. Она записала видео, на котором поделилась секретами того, как оставаться красивой и здоровой в таком возрасте.

», - пишет на своей странице в Instagram Валерия. Видео содержит в себе тренировки Галины Перфиловой, которой она занимается уже около двух лет по совету семейного тренера. Многие называют маму певицы ее подругой, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет.Сама звезда рассказала, что видео предназначено для тех, кто относится с пессимизмом к занятиям, и полагает, что после 40 лет заниматься не имеет смысла. В ролике заснят и тренажер, с помощью которого тренируется Галина. Валерия рассказала и о шутке своей матери на этот счет: «».Поклонники позитивно отнеслись к публикации, рассказав, что видео несет в себе заряд бодрости, и даже успели пошутить про допинг и отсутствие Галины на прошедшей олимпиаде в Пхенчхане.