Мама певицы Валерии раскрыла секрет красоты и здоровья в свои 79 лет

«Наконец уговорили маму поделиться её домашними тренировками», - пишет на своей странице в Instagram Валерия. Видео содержит в себе тренировки Галины Перфиловой, которой она занимается уже около двух лет по совету семейного тренера. Многие называют маму певицы ее подругой, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет.
Сама звезда рассказала, что видео предназначено для тех, кто относится с пессимизмом к занятиям, и полагает, что после 40 лет заниматься не имеет смысла. В ролике заснят и тренажер, с помощью которого тренируется Галина. Валерия рассказала и о шутке своей матери на этот счет: «Мама пошутила, что будет выглядеть, как реклама тренажёра, тогда, говорит, хочу 50% с продаж».
Поклонники позитивно отнеслись к публикации, рассказав, что видео несет в себе заряд бодрости, и даже успели пошутить про допинг и отсутствие Галины на прошедшей олимпиаде в Пхенчхане.