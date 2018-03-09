Мать двоих детей угрожает расправой Марии Лиман

Лиман опровергла и высказывание о детях. Она акцентировала внимание на том, что накануне мать двоих детей стала угрожать ей. «В мой адрес поступали оскорбления, а потом уже и УГРОЗЫ МОЕЙ ЖИЗНИ от женщины, которую в очередной раз бросает отец только, что родившегося ребёнка. Во всех своих проблемах пытается обвинить меня хотя вчера на видео была раскрыта одна из причин ее несчастий», - заявила Лиман.
Она также уточнила, что девушка создала фейковые страницы и начала рассылать оскорбления в её адрес. Модель уже задумывалась обращаться в полицию в связи с поступлением угроз, но в результате решила всё рассказать подписчикам в Instagram. Причиной этих обвинений стало высказывание про «орущих кусках мяса». Так Лиман назвала детей накануне. Модель обратилась к матери двоих детей, которая начала присылать угрозы, чтобы ситуация со скандалом была у всех на виду. Подписчики поддержали Лиман и назвали мать, угрожающую расправой, сумасшедшей.
Сама же женщина, присылающая угрозы по телефону в виде голосовых сообщений, на данный момент не ответила Лиман.