В Marvel захотели еще одну кошечку

Боевик «Черная Пантера» может получить продолжение. В студии Marvel рассказали о своих планах касательно новых эпизодов героических кинокартин.

Никита Готский

Премьера «Черной Пантеры» вышел успешным в мире, лента смогла заработать 930 миллионов долларов. Когда пал Асгард, одним из главных районов действия становится Ваканда. Теперь представители Marvel собираются написать сценарий для новой части боевика. Пока известно, что компания точно выпустить продолжение фильма, продюсеры имеют некоторые идеи касательно сиквела, и точно знают, куда поведут действие второго эпизода.Marvel работали также и над «Мстители: Войны бесконечности». Российская премьера намерена на 3 мая, летом на экраны выйдет «Человек-муравей и Оса».