10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | В новом клипе Хованский сравнил себя с Илоном Маском

В новом клипе Хованский сравнил себя с Илоном Маском

Сегодня, 20:03
Отечественный рэп-исполнитель и блогер Юрий Хованский опубликовал на своем канале клип на трек, где сравнил себя с Илоном Маском. Клип назван в честь известного предпринимателя.

В новом клипе Хованский сравнил себя с Илоном Маском

 

Блогер Хованский обнародовал в YouTube-канал новый видеоклип на музыкальную композицию под названием «Илон Маск». В очередном своем творении он сопоставил себя с иностранным бизнесменом, который мечтает покорить и колонизировать Марс.

Режиссером ролика является его автор. В описанию к клипу сообщается, что Хованский как Илон Маск «рвет с земли даже космос», новости о блогере выходят в топы, а пользователи имеют возможность «попробовать на вкус фальконы». Хованский не забыл указать, что упоминая фолловеров, он имел виду своего коллегу по рэп-цеху Птаху.
Никита Готский
Новости по теме
Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи
Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи

Знаменитый блогер из Санкт-Петербурга Юрий Хованский рассказал о том, что ему расправой угрожает рэпер Птаха. Видео, в котором звезда YouTube в своей привычной

Блогер Хованский опубликовал издевательский клип с извинениями Тинькову
Блогер Хованский опубликовал издевательский клип с извинениями Тинькову

Блогер Юрий Хованский, знаменитый своим, без преувеличения, «опасным» юмором, опубликовал новый клип, в котором в максимально сатирической форме решил

Юрий Хованский высмеял геймеров в своём новом клипе
Юрий Хованский высмеял геймеров в своём новом клипе

Юрий Хованский на своём канале в YouTube опубликовал музыкальный клип про людей, записывающих обзоры на компьютерные игры. Ролик всего за полчаса просмотрели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости