В новом клипе Хованский сравнил себя с Илоном Маском

Отечественный рэп-исполнитель и блогер Юрий Хованский опубликовал на своем канале клип на трек, где сравнил себя с Илоном Маском. Клип назван в честь известного предпринимателя.

Никита Готский

Блогер Хованский обнародовал в YouTube-канал новый видеоклип на музыкальную композицию под названием «Илон Маск». В очередном своем творении он сопоставил себя с иностранным бизнесменом, который мечтает покорить и колонизировать Марс.Режиссером ролика является его автор. В описанию к клипу сообщается, что Хованский как Илон Маск «рвет с земли даже космос», новости о блогере выходят в топы, а пользователи имеют возможность «попробовать на вкус фальконы». Хованский не забыл указать, что упоминая фолловеров, он имел виду своего коллегу по рэп-цеху Птаху.