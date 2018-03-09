Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»

Телезвезда Маша Малиновская посетила ток-шоу "Секрет на миллион". 37-летняя Малиновская призналась в эфире программы о том, как пережила потерю любимой бабушки, справилась с предательством бывших возлюбленных. Телеведущая также поделилась подробностями неудачных пластических операций.
Кроме того, во время хирургического вмешательства Маша чуть не умерла, хирург изуродовал ей грудь. Девушка заявила, что один из сосков находился в бюстгальтере, а другой смотрел ей в подбородок.
Маша Малиновская также поведала о том, как ей сложно растить сына одной, отец Мирона совершенно их не поддерживает и не помогает. Телезвезда откровенно поговорит с отцом в студии ток-шоу. Малиновская считает своего родителя хорошим человеком, но плохим отцом.