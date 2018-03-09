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| | Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»

Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»

Сегодня, 19:32
Малиновская призналась, что из-за пластических манипуляций верхняя губа теперь немного задирается вверх.  
 

Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»

 

Телезвезда Маша Малиновская посетила ток-шоу "Секрет на миллион". 37-летняя Малиновская призналась в эфире программы о том, как пережила потерю любимой бабушки, справилась с предательством бывших возлюбленных. Телеведущая также поделилась подробностями неудачных пластических операций.
 
Экстравагантная блондинка рассказала о том, как она изменила отдельные части тела посредством пластической хирургии – бюст, нос и губы.

Кроме того, во время хирургического вмешательства Маша чуть не умерла, хирург изуродовал ей грудь. Девушка заявила, что один из сосков находился в бюстгальтере, а другой смотрел ей в подбородок.

Маша Малиновская также поведала о том, как ей сложно растить сына одной, отец Мирона совершенно их не поддерживает и не помогает. Телезвезда откровенно поговорит с отцом в студии ток-шоу. Малиновская считает своего родителя хорошим человеком, но плохим отцом.
Татьяна Преображенская
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