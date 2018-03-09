Новое горе произошло с экс-участницей «Дом-2», которая поборола рак

У Елены выпали все ресницы и брови, а из-за выпадения волос была вынуждена подстричься на лысо, да и в весе сильно сдала, это для звезды стало настоящим горем.





Молодая, красивая Девушка Елена Степунина с недавнего времени проходила лечение с помощи лучевой терапии, это очень болезненная процедура. Так как у нее рак четвертой степени и не неоперабельный, так как опухоль находится недалеко от сердца. В настоящее время девушка проходит реабилитацию и прибегает к курсам химиотерапии. Эти курсы очень повлияли на ее внешность, которой блистала она на проекте «Дом-2». На девушку часто нападает депрессия, но она старается держать себя в руках и ценить каждый прожитый ею день. На своей страничке в Instagram девушка выложила свое фото и пожелала всем подписчикам не унывать, а ценить свою жизнь, любить своих родных и наслаждаться каждым прожитым днем.





Поклонники Елены Степуненой всеми возможными способами пытаются поддержать свою поклонницу и желают ей быстрого и полного выздоровления.

Пелагея Лебединская