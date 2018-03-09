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| | Робби Уильямс неоднократно общался с пришельцами

Робби Уильямс неоднократно общался с пришельцами

Сегодня, 19:16
Визиты пришельцев были недолгими, но однажды певцу удалось контактировать с ними в течение целого часа

Робби Уильямс неоднократно общался с пришельцами

 

Недавно Робби Уильямс сделал сенсационное признание: он неоднократно общался с представителями других цивилизаций, пребывая в Великобритании и США. При этом их корабль-тарелка завис над певцом на высоте в 45 метров и он, при желании, мог бы забросить туда теннисный мяч. Уильямс уточнил, что был трезв в момент общения с пришельцами, а после этого даже сдал анализы. Медики, обеспокоенные найденной в «мозге радиацией», госпитализировали певца. От этого визита он оправлялся два месяца.

Мнение пользователей разделилось: одни верят Уильямсу полностью, другие считают, что так он просто старается обратить на себя внимание.
Виктория Озерова
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