Ким Кардашьян удивила фанатов новым образом

Американская топ-модель Ким Кардашьян удивила поклонников необычным внешним видом. Она предстала полностью в розовых тонах от волос до кончиков пальцев.

Вещий Олег

Недавно Кардашьян, прославившаяся благодаря своим формам тела, покрасила волосы в розовый цвет. На одной из последних публикаций она предстала в розовых тонах. Ногти, одежда, оттенки на лице и волосы – всё было одного тона. Кроме того, с помощью приложения для смартфона топ-модель нацепила себе на голову розовые ушки. Поклонники остались в недоумении, что именно могло произойти с Кардашьян, чтобы она так внезапно стала пользоваться программами и менять свой образ.Часть подписчиков обратила внимание на маникюр модели. Они назвали его идеальным. Всего за пару минут после публикации фотография собрала свыше 100 тысяч «лайков».