10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Ким Кардашьян удивила фанатов новым образом

Ким Кардашьян удивила фанатов новым образом

Сегодня, 19:07
Американская топ-модель Ким Кардашьян удивила поклонников необычным внешним видом. Она предстала полностью в розовых тонах от волос до кончиков пальцев.

Ким Кардашьян удивила фанатов новым образом

 

Недавно Кардашьян, прославившаяся благодаря своим формам тела, покрасила волосы в розовый цвет. На одной из последних публикаций она предстала в розовых тонах. Ногти, одежда, оттенки на лице и волосы – всё было одного тона. Кроме того, с помощью приложения для смартфона топ-модель нацепила себе на голову розовые ушки. Поклонники остались в недоумении, что именно могло произойти с Кардашьян, чтобы она так внезапно стала пользоваться программами и менять свой образ.

Часть подписчиков обратила внимание на маникюр модели. Они назвали его идеальным. Всего за пару минут после публикации фотография собрала свыше 100 тысяч «лайков».
Вещий Олег
Новости по теме
Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки
Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

Многочисленные поклонники Ким Кардашьян были встревожены новостью о том, что модель собирается избавиться от светлого оттенка своих волос, обзаведясь новым

Ким Кардашьян стала платиновой блондинкой
Ким Кардашьян стала платиновой блондинкой

Светская львица и фотомодель Ким Кардашьян удивила поклонников новым образом. Внезапно из жгучей брюнетки, модель кардинально перекрасилась в платиновую

Ким Кардашьян опубликовала откровенные селфи в Snapchat
Ким Кардашьян опубликовала откровенные селфи в Snapchat

Знаменитая модель Ким Кардашьян опубликовала откровенные селфи в Snapchat. Снимки быстро распространились по Сети, собирая тысячи лайков.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости