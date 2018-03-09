Андрей Малахов "завербован" бывшей супругой Джигарханяна

После перехода телеведущего Андрея Малахова на канал «Россия 1» многие зрители заметили, что он начал конкурировать в темах с Дмитрием Борисовым. Малахов во время эфира своей передачи принял сторону екс-супруги Джигарханяна – Виталины, а Борисов – обманутого мужа Армена.

Осенью 2017 года, когда начался громкий скандал между заслуженным артистом Арменом Джигарханяном и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской телеведущие ток-шоу «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир» решили разделить телезрителей на два лагеря.Дмитрий Борисов взял интервью у актера Джигарханяна прямо во время эфира своей телепередачи, а Андрей Малахов пригласил Элину Мазур, представляющую интересы Цымбалюк-Романовской, а потом и саму пианистку.Стоит отметить, что в эфире «Пусть говорят» Малахов перешел на сторону Виталины в конфликте с Джигарханяном. Об этом свидетельствуют его провокационные вопросы адресованные актрисе Ирине Мирошниченко. Ведущий спросил у Ирины, может ли она назвать Армена нормальным человеком.

Татьяна Преображенская

Ток-шоу «Пусть говорят» в последнее время очень часто стала появляться экс-супруга Джигарханяна. Можно заметить, что Виталину стараются оправдать перед зрителем. Адвокат всячески доказывает, что пианистка ничего не воровала у Армена. Сама же Виталина козыряет документами на все три жилплощади российского артиста.Известно, что Элина Мазур сообщила прессе, что ей известна сумма контракта, который подписал Первый канал с бывшей супругой Армена Борисовича. Кроме того, она заявила, что знает о том, что Джигарханян запретил Малахову «поминать свое имя всуе» не только в эфире «Пусть говорят», но и на страницах издания «СтарХит». Теперь о народном артисте могут вещать только на телеканалах НТВ и РЕН ТВ.