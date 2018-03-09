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| | Андрей Малахов "завербован" бывшей супругой Джигарханяна

Андрей Малахов "завербован" бывшей супругой Джигарханяна

Сегодня, 19:17
После перехода телеведущего Андрея Малахова на канал «Россия 1» многие зрители заметили, что он начал конкурировать в темах с Дмитрием Борисовым. Малахов во время эфира своей передачи принял сторону екс-супруги Джигарханяна – Виталины, а Борисов – обманутого мужа Армена.

Андрей Малахов "завербован" бывшей супругой Джигарханяна

 

Осенью 2017 года, когда начался громкий скандал между заслуженным артистом Арменом Джигарханяном и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской телеведущие ток-шоу «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир» решили разделить телезрителей на два лагеря.

Дмитрий Борисов взял интервью у актера Джигарханяна прямо во время эфира своей телепередачи, а Андрей Малахов пригласил Элину Мазур, представляющую интересы Цымбалюк-Романовской, а потом и саму пианистку.

Стоит отметить, что в эфире «Пусть говорят» Малахов перешел на сторону Виталины в конфликте с Джигарханяном. Об этом свидетельствуют его провокационные вопросы адресованные актрисе Ирине Мирошниченко. Ведущий спросил у Ирины, может ли она назвать Армена нормальным человеком.

Андрей Малахов "завербован" бывшей супругой Джигарханяна

 

Ток-шоу «Пусть говорят» в последнее время очень часто стала появляться экс-супруга Джигарханяна. Можно заметить, что Виталину стараются оправдать перед зрителем. Адвокат всячески доказывает, что пианистка ничего не воровала у Армена. Сама же Виталина козыряет документами на все три жилплощади российского артиста.

Известно, что Элина Мазур сообщила прессе, что ей известна сумма контракта, который подписал Первый канал с бывшей супругой Армена Борисовича. Кроме того, она заявила, что знает о том, что Джигарханян запретил Малахову «поминать свое имя всуе» не только в эфире «Пусть говорят», но и на страницах издания «СтарХит». Теперь о народном артисте могут вещать только на телеканалах НТВ и РЕН ТВ.
Татьяна Преображенская
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