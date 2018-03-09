Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине

На своей странице в Instagram звезда шоу-бизнеса рассказала своим подписчикам, что она не боится остаться одна без мужчины, так как научилась уже быть счастливой в одиночестве. Также девушка поделилась своим мнением, какой должен быть ее идеальный мужчина. Ольге не нужны богатства, власть и красота мужчины, он должен просто относиться к ней с огромной любовью, пониманием и страстью. Ее мужчина должен ради нее пойти на любой безумный поступок, лишь бы быть только рядом с ней. Он должен во всем ее поддерживать, защищать и быть крепкой опорой в радости и горе. Также Ольга посвятила свою песню «Она не боится» всем тем девушкам, которые как и она, находятся в поиске своей второй половинки.
Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчинеСегодня, 18:29
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