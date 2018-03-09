Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине

В честь Международного женского дня светская львица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками секретами личной жизни. Начинающая певица рассказала об идеальном мужчине.



Отметим, что новая песня Ольги Бузовой «Она не боится» побила мировой рекорд, ведь она возглавила чарт российского iTunes лишь за одну минуту.

Пелагея Лебединская

На своей странице в Instagram звезда шоу-бизнеса рассказала своим подписчикам, что она не боится остаться одна без мужчины, так как научилась уже быть счастливой в одиночестве. Также девушка поделилась своим мнением, какой должен быть ее идеальный мужчина. Ольге не нужны богатства, власть и красота мужчины, он должен просто относиться к ней с огромной любовью, пониманием и страстью. Ее мужчина должен ради нее пойти на любой безумный поступок, лишь бы быть только рядом с ней. Он должен во всем ее поддерживать, защищать и быть крепкой опорой в радости и горе. Также Ольга посвятила свою песню «Она не боится» всем тем девушкам, которые как и она, находятся в поиске своей второй половинки.