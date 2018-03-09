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| | Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине

Сегодня, 18:29
В честь Международного женского дня светская львица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками секретами личной жизни. Начинающая певица рассказала об идеальном мужчине.

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине

 

На своей странице в Instagram звезда шоу-бизнеса рассказала своим подписчикам, что она не боится остаться одна без мужчины, так как научилась уже быть счастливой в одиночестве. Также девушка поделилась своим мнением, какой должен быть ее идеальный мужчина. Ольге не нужны богатства, власть и красота мужчины, он должен просто относиться к ней с огромной любовью, пониманием и страстью. Ее мужчина должен ради нее пойти на любой безумный поступок, лишь бы быть только рядом с ней. Он должен во всем ее поддерживать, защищать и быть крепкой опорой в радости и горе. Также Ольга посвятила свою песню «Она не боится» всем тем девушкам, которые как и она, находятся в поиске своей второй половинки.


Отметим, что новая песня Ольги Бузовой «Она не боится» побила мировой рекорд, ведь она возглавила чарт российского iTunes лишь за одну минуту.

Пелагея Лебединская
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