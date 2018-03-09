Седокова показала аппетитные булочки и ляшечки

Анна Седокова поддразнила соотечественников, пребывающих в условиях морозов и снегопадов, шикарным снимком с отдыха в Эмиратах. На фото - красивейший океан с меняющей цвет водой, раскинувшийся до самого горизонта, а на его фоне, на белом прибрежном песочке с наслаждением вытянув ноги, сидит сама певица, держа на руках своего маленького сыночка. Знаменитость пояснила, что на снимок была потрачена всего 1 минутка, зато целый день они посвятили играм и развлечениям.

Пользователи получили массу удовольствия от фотографии, написав Анне множество комплиментов. Они восхищались ее стройной загорелой фигурой, отличным загаром и пышным бюстом, отметили модный купальник. Также свою порцию восхвалений получил и Гектор - подписчики умилялись его пухлым ножкам и ручкам, аппетитной «булочной» попке и умению позировать даже в столь юном возрасте. Поклонники посоветовали Седоковой одевать ребенку на солнце не темную, а светлую кепочку.Некоторые подписчики были обеспокоены тем, что Анна, как молодая мать, пренебрегает рекомендациями врачей по поводу нахождения на солнце и для нее, и для малыша. Хейтеры, и вовсе, назвали Седокову показушницей и охарактеризовали фото подобного плана с «голыми детьми и силиконовыми мамашами», как российский колхоз, оказавшийся на заграничном отдыхе.

Кстати, в составе семейства Седоковой регулярно случаются изменения - через несколько месяцев после рождения сына, Анна рассталась с его отцом, как и со всеми предудыщими мужьями. Но она вовсе не унывает, а говорит, что ценит свою свободу. Принимая участие в интервью, фотосессия для которого стала первой в жизни маленького Гектора, Анна поделилась, что теперь в их семье, доселе состоящей из представительниц женского пола, подрастает защитник. Рассказала Седокова и о жизни старших дочерей - Алина, привыкшая к американскому стилю жизни и образования, неплохо влилась и в русский школьный коллектив, а Моника, которую забрал в Штаты отец, Максим Чернявский, пошла там же в первый класс. Седокова не скрывает, что очень скучает по дочке, но это решение было с большим трудом принято ими с бывшим мужем, и пока останется таким.Седокова - не просто творческая личность, ей сложно усидеть на месте, она постоянно пытается воплощать очередные рабочие планы - будь то съемки клипа или реалити-шоу. Но, имея троих детей, просто необходимо уметь уделять внимание и им, а также не забывать об отдыхе для самой себя.