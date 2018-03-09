«В деревню из пяти человек»: Анастасия Волочкова отправляется на гастроли

Анастасия Волочкова в личном микроблоге в Instagram рассказала поклонникам, что отправляется на гастроли по городам Латвии и Литвы. Первое выступление состоится уже завтра в латвийском Резекне. Балерина уточнила, что на сцене будет поставлен драматический спектакль «Леди». Сама она будет исполнять в нем номер «Лебедь» под одноименную композицию французского композитора Камиля Сен-Санса. Гастроли продлятся всего пять дней, и закончатся 14 марта в Висагинасе.
Подписчики позитивно оценили танец, отметив, что Волочкова «рождена для балета». Не обошлось и без хейтеров: негативно настроенные комментаторы отметили, что некоторые города, в которых будет выступать балерина, являются «деревнями из пяти человек».