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| | «В деревню из пяти человек»: Анастасия Волочкова отправляется на гастроли

«В деревню из пяти человек»: Анастасия Волочкова отправляется на гастроли

Сегодня, 16:40
Поклонникам Анастасии Волочковой представилась возможность оценить ее номер «Лебедь» в новом спектакле «Леди». Уже завтра балерина с труппой будет выступать в латвийском городе Резекне.

«В деревню из пяти человек»: Анастасия Волочкова отправляется на гастроли

 

Анастасия Волочкова в личном микроблоге в Instagram рассказала поклонникам, что отправляется на гастроли по городам Латвии и Литвы. Первое выступление состоится уже завтра в латвийском Резекне. Балерина уточнила, что на сцене будет поставлен драматический спектакль «Леди». Сама она будет исполнять в нем номер «Лебедь» под одноименную композицию французского композитора Камиля Сен-Санса. Гастроли продлятся всего пять дней, и закончатся 14 марта в Висагинасе.

«В деревню из пяти человек»: Анастасия Волочкова отправляется на гастроли

 

Подписчики позитивно оценили танец, отметив, что Волочкова «рождена для балета». Не обошлось и без хейтеров: негативно настроенные комментаторы отметили, что некоторые города, в которых будет выступать балерина, являются «деревнями из пяти человек».
Виктория Озерова
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