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| | Оксана Самойлова показала свою "африканскую булочку"

Оксана Самойлова показала свою "африканскую булочку"

Сегодня, 16:25
Оксана Самойлова с рэпером Джиганом отдыхает в Кении. Чтобы порадовать своих подписчиков, она показала в Instagram свою «африканскую булочку».

Оксана Самойлова показала свою "африканскую булочку"

 

Так российская модель назвала свою 3-летнюю дочь Лею. На опубликованном снимке видно, как девочка просто отдыхает в Кении. При этом, Самойлова и Джиган продолжают путешествовать по миру. Модель уже намерена даже снимать целую программу, в которой бы рассказывала о приключениях в разных странах мира. «Вообще нам пора уже снимать свою передачу про путешествия», - написала в своём блоге Самойлова.

Оксана Самойлова показала свою "африканскую булочку"

 

На данный момент она предлагает в Instagram публиковать истории из Африки. Поклонники обратили внимание на странное сравнение Леи с «африканской булочкой». Некоторые посчитали это неуместным, потому что дочь модели называть «булочкой» было бы вовсе некорректно. «Оксана, а почему Лея булочка? Она же будущая топ-модель», - написала одна из подписчиц. Сама же Самойлова никак не стала реагировать на такие комментарии.
Вещий Олег
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