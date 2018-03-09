Анюта Рай пожаловалась на тяжелую жизнь блоггера

Анна Харахашева, известная под псевдонимом Анюта Рай, считает ведение блога настоящей работой, притом нелегкой. Модель пожаловалась на то, что блоггеров несправедливо недооценивают.

Виктория Озерова

Обо всех тонкостях своего «ремесла» модель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Для всех, кто считает, что ведение аккаунта в соцсетях с большим количеством подписчиков не является настоящей работой, модель опубликовала огромный пост с подробным описанием процесса создания каждой интересной фотографии. Блоггер пожаловалась, что с собой постоянно приходится носить тяжелую аппаратуру, при перевозке которой каждый раз возникают проблемы в аэропорту. Также модель рассказала, что иногда условия съемки являются просто «адскими», хоть на снимках этого совсем не видно.Пользователи поддержали Анюту Рай, и отметили, что она и ее фотограф очень талантливые и проделывают по-настоящему огромную работу.