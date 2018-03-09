10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Анюта Рай пожаловалась на тяжелую жизнь блоггера

Анюта Рай пожаловалась на тяжелую жизнь блоггера

Сегодня, 16:28
Анна Харахашева, известная под псевдонимом Анюта Рай, считает ведение блога настоящей работой, притом нелегкой. Модель пожаловалась на то, что блоггеров несправедливо недооценивают.

Анюта Рай пожаловалась на тяжелую жизнь блоггера

 

Обо всех тонкостях своего «ремесла» модель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Для всех, кто считает, что ведение аккаунта в соцсетях с большим количеством подписчиков не является настоящей работой, модель опубликовала огромный пост с подробным описанием процесса создания каждой интересной фотографии. Блоггер пожаловалась, что с собой постоянно приходится носить тяжелую аппаратуру, при перевозке которой каждый раз возникают проблемы в аэропорту. Также модель рассказала, что иногда условия съемки являются просто «адскими», хоть на снимках этого совсем не видно.

Пользователи поддержали Анюту Рай, и отметили, что она и ее фотограф очень талантливые и проделывают по-настоящему огромную работу.
Виктория Озерова
Новости по теме
«Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик
«Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик

Известная модель Анюта Рай выложила в Instagram откровенное видео. Ролик демонстрирует, как девушка в очень откровенном купальнике нежится в море и пьет

Анюта Рай снялась обнаженной для рекламы виллы
Анюта Рай снялась обнаженной для рекламы виллы

Известная российская модель Анюта Рай снялась обнаженной. Сделала она это в рекламных целях. 

Севастиди пожаловалась на тяжелую работу в колонии
Севастиди пожаловалась на тяжелую работу в колонии

Россиянка Оксана Севастиди, которую осудили за SMS-сообщение о передвижении военной техники в Сочи, пожаловалась на тяжелую работу в колонии. Так, она работала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости