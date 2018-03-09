Анюта Рай пожаловалась на тяжелую жизнь блоггера

Обо всех тонкостях своего «ремесла» модель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Для всех, кто считает, что ведение аккаунта в соцсетях с большим количеством подписчиков не является настоящей работой, модель опубликовала огромный пост с подробным описанием процесса создания каждой интересной фотографии. Блоггер пожаловалась, что с собой постоянно приходится носить тяжелую аппаратуру, при перевозке которой каждый раз возникают проблемы в аэропорту. Также модель рассказала, что иногда условия съемки являются просто «адскими», хоть на снимках этого совсем не видно.
Пользователи поддержали Анюту Рай, и отметили, что она и ее фотограф очень талантливые и проделывают по-настоящему огромную работу.