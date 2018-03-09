"Ни слова про эскорт": Миро рассказала о богатствах "мелочной" Волочковой

Известная блоггерша Лена Миро снова подняла тему морального и финансового состояния Анастасии Волочковой. Она в очередной раз перечислила все имеющиеся у балерины объекты недвижимости, из которых, по словам Миро, одних лишь квартир насчитывается более 20, помимо этого аппартаменты в Санкт-Петербурге и Москве, а также роскошный дворец в области.

Помимо этого блоггерше не дают покоя нескончаемые финансовые потоки, которыми постоянно пользуется Волочкова. Миро отметила, что заработать такое, служа в балете, конечно же, невозможно. Тем более, что от «большого» балета Анастасия уже давно находится достаточно далеко. Блоггерша заявила, что всю эту более чем обеспеченную жизнь Волочкова получила от своего бывшего мужа Игоря Вдовина, который по сей день выплачивает содержание ей и дочери ежемесячно в размере полутора миллиона рублей.Миро подчеркнула, что Вдовин представляется при таком раскладе настоящим джентльменом, несмотря на все слухи о его ориентации и прочих «тараканах» в голове. Он не является мелочным человеком, что уже характеризует его с положительной стороны, тогда как сама Анастасия за 200 тысяч, которые ее бывший водитель взял у нее на похороны бабушки, посадила его в тюрьму, да еще опозорила на всю страну. Лена Миро призвала всех учиться прощать тех людей, которым в жизни повезло меньше.Пользователи устроили настоящую дискуссию в комментариях . Одни из них «пели дифирамбы» способности Миро так блестяще и по делу излагать свои мысли, они также всячески критиковали Волочкову, называя ее мерзкой и развратной. Они подняли тему «эскорта», напоминая, что бывшая прима сейчас занимается этой сферой, и получает в ней по 15 тысяч долларов за ночь. В связи с этим, подписчики пришли к выводу, что Волочкова и сама может неплохо зарабатывать.Поклонники Миро также напомнили, что балерина, вообще, демонстрирует собственную жадность и мелочность на каждом шагу. Того же Вдовина она пыталась обвинить в ограблении ее дома и нанесении вреда их совместной дочери, поэтому не удивительно, что с водителем она обошлась довольно жестко. На защиту Волочковой выступили ее фанаты, они едко заметили, что Анастасия не обязана ни с кем делить собственные деньги или иное имущество, тем более, когда речь идет о таких суммах, которые большинство населения нашей страны и в руках-то не держало. Поэтому знаменитость и не обязана прощать кражу, которую совершил водитель, оправдывавшийся потом, что эти деньги ему были нужны для похорон матери или бабушки, которая в итоге оказалась жива.