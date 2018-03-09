Шнурова женили на Бузовой

Пока Сергей Шнуров наслаждался новым фильмом с его участием «Я худею», ему приписали роман с Ольгой Бузовой. Некоторые поклонники популярного артиста пришли к такому заключению после новой публикации в его Instagram, где Шнуров запечатлен с прекрасной спутницей.

Виктория Озерова

В личном микроблоге в Instagram Сергей Шнуров поделился с поклонниками впечатлениями от просмотра фильма «Я худею». Артист отметил, что кинолента ему понравилась, так как это одна из немногих картин с его участием, за которые ему не стыдно. Запись Шнур сопроводил фото с премьеры. На снимке артист запечатлен в компании своей супруги Матильды Шнуровой. Поклонники же рассмотрели в ней совсем другую женщину. Некоторые пользователи решили, что кинотеатр Сергей Шнуров посещал вместе с Ольгой Бузовой, и тут же «поженили» знаменитостей.Другие подписчики уточнили, что со Шнуровым не начинающая певица, а его жена. Они отметили, что на фото она и вправду похожа на Бузову, и этот факт их заметно огорчил.