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| | «Кандидат в президенты»: Садальский напомнил Жириновскому его «монолог о членах»

«Кандидат в президенты»: Садальский напомнил Жириновскому его «монолог о членах»

Сегодня, 16:00
Актер театра и кино Станислав Садальский, из-за активного использования блог-платформы «Живой Журнал» носит звание «Народного блогера России»  отличаясь оригинальностью своих постов. Вот и последний с видео Жириновского, путешествующего в поезде «Красная стрела» из Москвы в Санкт-Петербург, собрал в течение нескольких часов около двух тысяч лайков и более сотни комментариев.

«Кандидат в президенты»: Садальский напомнил Жириновскому его «монолог о членах»

 

Что же такого сообщил кандидат в Президенты России? Исторический вывод Жириновского, как он выразился, определить способность человека хорошо работать, его деятельность, энергичность и старательность - можно по размеру его члена. Он также заверил, что чем больше размеры, тем дурнее человек, так как у него в голове только одна мысль – секс. Лидер ЛДПР утверждает, что это не вина владельца, так рассудила природа. А вот тот, кто хорошо работает, шебаршит, все бегает - обладает маленьким размером. Со слов кандидата в президенты, природа не дав нормальную половую систему, вынуждает этого человека всю его энергию направлять на работу, в кипучую деятельность. Мало того, политик заверяет, что он это уже сам проверил, когда посещал баню, не раз убеждаясь в правильности этого утверждения.

И тут посыпались комментарии: «Утро с юмора. Позитив на весь день! А то, о чем говорит Жириновский, называется сублимацией», - подчеркнул один из подписчиков, добавив, что все подано со знанием дела и тут даже добавить - нечего. Кто-то посчитал, что Жириновскому виднее, уточнив, что теория все же имеет место. Кому-то лидер ЛДПР показался убогим и этим одним словом все и сказано о нем и о его партии, которая не курит и не пьёт. Были и уточнения, мол, чем меньше, тем совсем мозгов нет и надо гнать всех в баню вместе с Жириновским. Большинство все же считало, что это похоже на правду, добавляя, что Жириновский «описАл» себя, похоже оправдывая своего малыша и ему теперь только рассуждать на эту тему. Были и утверждения, что если мозгов нет, то размер не поможет.

Но нашлись и противники данного утверждения, которые говорили, что те у кого маленький, наоборот, весь день в поиске секса. Потому что вторично с ними никто не пойдет, вот они и пытаются самоутвердиться в своих же глазах. А вот тот, кто уверен в себе, спокойно занят работой, т.к. секс для него не проблема.

«Вот ДУРАК! Кто же стоит у власти? Фу, такая мерзость этот выживший из ума политик. Катимся в пропасть! Скоморошно, но верно - правда жизни. Вот он по баням и проверяет у кого какие, нет дыма без огня. Видимо у него вообще его нет, ибо только языком и работает. А, в общем, российский парадокс - у самих маленькие, а всю страну … по-крупному», - такими были рассуждения под постом Садальского.
Януш Серпнень
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