Анна Калашникова выставила фото своего мужчины

Знаменитая актриса и певица Анна Калашникова показала всем фото мужчины всей ее жизни. Как оказалось, главное место в жизни Калашниковой занимает сын Даниил.

Пелагея Лебединская

Актриса, телеведущая, певица, модельер, бизнесмен и просто мама – это все об Анне Калашниковой, которая на своих хрупких плечах несет такую тяжелую ношу. Анна Калашникова долгое время скрывала от общественности свою личную жизнь, а с 2014 года о ней только и говорят. Анна в свои 34 года очень много работает, спит по четыре часа в сутки и воспитывает сама сына Даниила. Девушка с яркой внешностью так и не вышла замуж, она не любит ударяться в подробности личной жизни, однако сказала, что так ей легче. Анна посвящает все свое время ребенку и работе, а места для мужа в ее жизни не хватает.Отметим, что в прошлом году Анна Калашникова объявила о своей беременности вторым ребенком, о том, кто отец будущего младенца никто не знает. Будет Анна воспитывать уже двоих детей одна или выйдет замуж для всех остается загадкой.