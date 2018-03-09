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| | Виктория Одинцова поздравила с 8 марта откровенным фото

Виктория Одинцова поздравила с 8 марта откровенным фото

Вчера, 22:40
Знаменитая модель Виктория Одинцова поздравила подписчиц в социальной сети Instagram с 8марта своим откровенным фото.

Виктория Одинцова поздравила с 8 марта откровенным фото

 

Виктория Одинцова снова выложила в Instagram снимок, на котором она изображена в обнаженном виде. Девушка сидит на маленьком стеклянном столике, скрестив впереди ноги и на ней из одежды всего лишь носки, затемненные очки и кроссовки. Таким вот фото она поздравила с 8 марта своих подписчиц. Однако многие поклонницы женского пола так и не поняли, зачем она сделала такой подарок, ведь фото больше подходит в подарок для мужчин, а не для женщин. Некоторые критики даже предположили о смене ориентации модели.

Отметим, что модель Виктория Одинцова не забывает продемонстрировать перед поклонниками в Instagram свою идеальную фигуру, однако иногда эти фото не уместны.
Пелагея Лебединская
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