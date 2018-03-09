Галкин поздравил женщин с 8 марта своим детским фото

Макcим Галкин в социальной сети Instagram 8 марта поздравил всех женщин прекрасными словами и приложил к ним свое детское фото.

Максим Галкин как всегда проявил перед прекрасной половиной человечества свою галантность. Он поздравил в Instagram на 8 марта всех женщин нежными, теплыми словами. Поблагодарил их за то, что они проявляют свое тепло и любовь своим близким, заботятся о своих детях и несут на своих хрупких плечах много трудностей и проблем. Он поблагодарил их за то, что они есть, ведь как можно прожить без мам, сестер, дочерей и бабушек. Они нежные, ласковые, хрупкие и милые, их нужно любить, беречь и ценить. Пожелал им много счастья, тепла, здоровья и семейного благополучия. Также актер написал, что все мужчины чувствует себя рядом с женщинами всегда маленькими мальчиками и приложил свою детскую фотографию.

Пелагея Лебединская

Отметим, что поздравление Максима Галкина очень понравилось прекрасной половине. Поклонницы артиста осыпали благодарностями, а некоторые и вовсе расчувствовались до слез.