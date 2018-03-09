Актер Александр Демидов признался, что дерется с женой

Знаменитый российский актер Александр Демидов, который снялся в популярном фильме «О чем говорят мужчины», рассказал, что он со своей молодой женой в последнее время часто ссорится, а иногда и вовсе дело доходит до драк.

Пелагея Лебединская

Недавно Александр Демидов дал журналистам интервью, в котором и поделился некоторыми моментами из своей семейной жизни. Познакомился он со своей женой Ритой на съемках, и с тех пор они не могут находиться друг без друга. Однако, несмотря на крепкую любовь между супругами, у них очень часто возникают скандалы. Александр признался, что они как итальянская семья, если скандал, то это битая посуда, крики на весь дом, а иногда и драки. Раньше после скандала Рита собирала вещи и уезжала, но эти расставания были не долгими, максимум 3-4 дня, а потом мирились. Теперь же никто никуда не уезжает, если подрались, просто сутки не разговаривают друг с другом, а после все хорошо, мир да любовь. Демидов поделился, что скандалы у них происходят из-за всяких мелочей, загораются как спичка, а в основном из-за его перегруженного графика. Актер много работает в кино и в театре, и очень часто приезжает домой за полночь. Рита же наоборот, все время находится дома. Она сейчас работает над созданием третьей детской книги.Отметим, что у Александра Демидова Маргарита уже третья жена. Они поженились в 2013 году. Супружеская пара детей еще не имеет, но очень к этому стремятся и ждут чуда, даже уже придумали имена для будущих детей – Богдан и Александра.