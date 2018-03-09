10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

«Самого презираемого человека в США» приговорили к тюрьме Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы
| | Актер Александр Демидов признался, что дерется с женой

Актер Александр Демидов признался, что дерется с женой

Вчера, 21:20
Знаменитый российский актер Александр Демидов, который снялся в популярном фильме «О чем говорят мужчины», рассказал, что он со своей молодой женой в последнее время часто ссорится, а иногда и вовсе дело доходит до драк.

Актер Александр Демидов признался, что дерется с женой

 

Недавно Александр Демидов дал журналистам интервью, в котором и поделился некоторыми моментами из своей семейной жизни. Познакомился он со своей женой Ритой на съемках, и с тех пор они не могут находиться друг без друга. Однако, несмотря на крепкую любовь между супругами, у них очень часто возникают скандалы. Александр признался, что они как итальянская семья, если скандал, то это битая посуда, крики на весь дом, а иногда и драки. Раньше после скандала Рита собирала вещи и уезжала, но эти расставания были не долгими, максимум 3-4 дня, а потом мирились. Теперь же никто никуда не уезжает, если подрались, просто сутки не разговаривают друг с другом, а после все хорошо, мир да любовь. Демидов поделился, что скандалы у них происходят из-за всяких мелочей, загораются как спичка, а в основном из-за его перегруженного графика. Актер много работает в кино и в театре, и очень часто приезжает домой за полночь. Рита же наоборот, все время находится дома. Она сейчас работает над созданием третьей детской книги.

Отметим, что у Александра Демидова Маргарита уже третья жена. Они поженились в 2013 году. Супружеская пара детей еще не имеет, но очень к этому стремятся и ждут чуда, даже уже придумали имена для будущих детей – Богдан и Александра.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Актер Александр Демидов рассказал о плохих отношениях с дочерью
Актер Александр Демидов рассказал о плохих отношениях с дочерью

Известный российский актер Александр Демидов рассказал о некоторых подробностях из своей жизни. В частности, он поведал, по какой причине перестал выходить на

Дмитрий Иванов сообщил, почему он ссорится со своей женой Лолитой
Дмитрий Иванов сообщил, почему он ссорится со своей женой Лолитой

Дмитрий Иванов сообщил, почему он ссорится со своей женой Лолитой. Причинами серьезных скандалов между певицей и ее супругом могут стать бытовые разногласия.

Александр Самойленко развелся с третьей женой
Александр Самойленко развелся с третьей женой

Актер Александр Самойленко, известный по фильму «Ночной дозор» и телесериалу «Папины дочки», развелся уже в третий раз. С последней супругой Евгенией

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости