"Опустилась до такого": Пьяная Волочкова не устояла на ногах

Анастасия Волочкова представила на суд общественности кадры, на которых танцует в ночном клубе. На видео артистка в компании неизвестных людей под музыку исполняет странные движения, которые ее подписчики идентифицировали, как неадекватные. «В @otradaclub танцуют все!», - написала балерина. На этот неоднозначный пост критики ответили обвинением в алкоголизме хозяйки аккаунта. «Сколько же принять, что бы опуститься до такого? Балерина, может это двойник», «Пьяная что ли?», «Настенька, ты когда-нибудь грохнешься так скакать. Ну что ж ты как конь ретивый. Отрада плохо на тебя влияет», - ответили Волочковой подписчики. К слову, многие пользователи сети отметили, что веселыми оказались не столько танцы госпожи Волочковой, сколько комментарии злопыхателей артистки.

Дыль Лилия

«Макарена с девочками. Я немного запуталась. Но потом подхватили синхрон…», - подписала последнее опубликованное видео артистка. Критики отметили, что танец балерины больше напоминает конвульсии и пьяные стучания. Вместе с Анастасией Волочковой на танцполе оказался и ее любимый мужчина Михаил. Нашлись и те, кто отметил худощавые ноги артистки, которые выглядят вызывающе и неестественно в сапогах на платформе, а короткая юбка – не по возрасту балерины. «Мне показалось или это чулки видны?! Не, я не нудю....просто как то ....сапожки такое вроде как тёплые и хоп...чулки. А танец ....ндаааа..... ну, главное Насте нравится самой», - отметила одна из подписчиц артистки.Ранее артистку неоднократно обвиняли в том, что она злоупотребляет алкогольными напитками. Некоторые з опубликованных постов балерины в Instagram объяснялись именно таким моментом в свете некой эксцентричности и излишней откровенности, по мнению пользователей сети, самой госпожи Волочковой. В частности, отдых на Мальдивах балерины многим запомнился именно занавеской на голове артистки, которую смогли расценить как следствие алкогольного опьянения балерины. К слову, подписчики артистки неоднократно акцентировали внимание на том, что на многочисленных снимках госпожи Волочковой представлены именно напитки повышенного градуса. Поклонники балерины отметили, что это не более, чем мнение критиков.