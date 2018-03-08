"Опустилась до такого": Пьяная Волочкова не устояла на ногах

«Макарена с девочками. Я немного запуталась. Но потом подхватили синхрон…», - подписала последнее опубликованное видео артистка. Критики отметили, что танец балерины больше напоминает конвульсии и пьяные стучания. Вместе с Анастасией Волочковой на танцполе оказался и ее любимый мужчина Михаил. Нашлись и те, кто отметил худощавые ноги артистки, которые выглядят вызывающе и неестественно в сапогах на платформе, а короткая юбка – не по возрасту балерины. «Мне показалось или это чулки видны?! Не, я не нудю....просто как то ....сапожки такое вроде как тёплые и хоп...чулки. А танец ....ндаааа..... ну, главное Насте нравится самой», - отметила одна из подписчиц артистки.
Ранее артистку неоднократно обвиняли в том, что она злоупотребляет алкогольными напитками. Некоторые з опубликованных постов балерины в Instagram объяснялись именно таким моментом в свете некой эксцентричности и излишней откровенности, по мнению пользователей сети, самой госпожи Волочковой. В частности, отдых на Мальдивах балерины многим запомнился именно занавеской на голове артистки, которую смогли расценить как следствие алкогольного опьянения балерины. К слову, подписчики артистки неоднократно акцентировали внимание на том, что на многочисленных снимках госпожи Волочковой представлены именно напитки повышенного градуса. Поклонники балерины отметили, что это не более, чем мнение критиков.