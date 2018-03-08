Валерия показала обвисшую грудь в Кремлевском дворце

Сегодня в Кремлевском дворце состоялся традиционный для 8 марта концерт, в котором приняла участие и Валерия. По словам знаменитости, весна для многих начинается именно с данного торжества. Также во дворце прошел показ брендовой одежды дизайнера Валентина Юдашкина. Сегодня в Кремлевском дворце состоялся традиционный для 8 марта концерт, в котором приняла участие и Валерия. По словам знаменитости, весна для многих начинается именно с данного торжества. Также во дворце прошел показ брендовой одежды дизайнера Валентина Юдашкина.

Внешний вид певицы подписчики оценили по-разному. Одни принялись критиковать ее, отмечая ее якобы плохое платье. Люди писали, что Юдашкин подарил Валерии бюстгальтер, который поспособствовал свисанию ее груди. Другие фолловеры принялись восхищаться одеждой и внешностью певицы, расписав ей ряд комплиментов. Валерия обнародовала данное изображение почти полчаса назад, к данному моменту фото набрало более 2,8 тысяч лайков.

Никита Готский

Российская певица Валерия опубликовала снимок с Кремлевского дворца. Многих смутила обвисшая грудь эстрадной исполнительницы.