Валерия показала обвисшую грудь в Кремлевском дворце

Сегодня в Кремлевском дворце состоялся традиционный для 8 марта концерт, в котором приняла участие и Валерия. По словам знаменитости, весна для многих начинается именно с данного торжества. Также во дворце прошел показ брендовой одежды дизайнера Валентина Юдашкина.
Валерия показала обвисшую грудь в Кремлевском дворцеВчера, 22:09
Известная певица Валерия опубликовала в социальной сети Instagram фото с торжественной церемонии вручения «Народной марки» в Государственном Кремлевском
Певица Наташа Королева отыграет 10 декабря концерт в Кремлевском дворце, приуроченный к ее 25-летию песенной деятельности. Одним из участников мероприятия
Поклонники известной российской певицы Валерии не оценили последнюю размещенную в социальной сети фотографию исполнительницы. Валерия сфотографировалась на