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| | Срущий и орущий кусок мяса: Голая Мария Лиман порассуждала о детях

Срущий и орущий кусок мяса: Голая Мария Лиман порассуждала о детях

Вчера, 21:50
Российская модель и ведущая Мария Лиман порассуждала о детях в жизни матерей. Соответствующий пост она выложила в Instagram.

Срущий и орущий кусок мяса: Голая Мария Лиман порассуждала о детях

 

Лиман нещадно раскритиковала матерей-одиночек, которые родили детей от богатых мужчин, надеясь получать длительное время материальную выгоду. Мария сравнила таких матерей с проститутками, которые сразу с панели отправились в родильный дом. Модель считает, что в данное время ребенок это невыгодный материально проект, «срущий и орущий», который забрал девять месяцев из жизни женщины.

По ее мнению, именно так и появляются закомплексованные люди с психическими недостатками, которые в детстве являлись брошенными детьми, но ненужные своим родителям. Также она возмутилась тем? что многих детишек родители отдают на воспитание няням, а это «более аморально и низко, чем мой голый зад».
Никита Готский
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