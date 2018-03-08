«Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

На праздничном концерте можно увидеть выступления Максима Галкина, Елену Воробей, Андрея Малахова, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Хор Турецкого и других отечественных артистов.
Однако зрителей особенно удивил внешний вид Елены Степаненко. Зрители заявили, что юмористка очень сильно исхудала и выглядела весьма изможденной. Некоторые фолловеры сообщили, что не узнали артистку юмористического жанра.
Следует сказать, что Елена Степаненко не жалуется на проблемы со здоровьем и соответствующих отклонений не наблюдает.