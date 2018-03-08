«Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

Российская артистка Елена Степаненко устроила бенефис на телевизионном канале «Россия 1» под названием «Веселая, красивая». Телезвезда пригласила на бенефис многих отечественных звезд первой величины. Когда Степаненко вышла на сцену, то зрители едва узнали звезду – внешность Елены кардинально изменилась.

На праздничном концерте можно увидеть выступления Максима Галкина, Елену Воробей, Андрея Малахова, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Хор Турецкого и других отечественных артистов.Однако зрителей особенно удивил внешний вид Елены Степаненко. Зрители заявили, что юмористка очень сильно исхудала и выглядела весьма изможденной. Некоторые фолловеры сообщили, что не узнали артистку юмористического жанра.

Татьяна Преображенская

Следует сказать, что Елена Степаненко не жалуется на проблемы со здоровьем и соответствующих отклонений не наблюдает.