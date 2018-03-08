Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | «Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

«Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

Вчера, 22:15
Российская артистка Елена Степаненко устроила бенефис на телевизионном канале «Россия 1» под названием «Веселая, красивая». Телезвезда пригласила на бенефис многих отечественных звезд первой величины. Когда Степаненко вышла на сцену, то зрители едва узнали звезду – внешность Елены кардинально изменилась.

«Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

 

На праздничном концерте можно увидеть выступления Максима Галкина, Елену Воробей, Андрея Малахова, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Хор Турецкого и других отечественных артистов.

Однако зрителей особенно удивил внешний вид Елены Степаненко. Зрители заявили, что юмористка очень сильно исхудала и выглядела весьма изможденной. Некоторые фолловеры сообщили, что не узнали артистку юмористического жанра.

«Исхудавшая» Елена Степаненко шокировала поклонников болезненным видом

 

Следует сказать, что Елена Степаненко не жалуется на проблемы со здоровьем и соответствующих отклонений не наблюдает.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Петросян и Степаненко выплатят соседке 269 000 рублей за подтоп квартиры
Петросян и Степаненко выплатят соседке 269 000 рублей за подтоп квартиры

Вчера завершился судебный спор между юмористами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном с одной стороны, и их соседкой с другой. Последняя обвиняла их в

Подавший на Елену Степаненко в суд Валерий Крылов отметил ее необычайную жадность
Подавший на Елену Степаненко в суд Валерий Крылов отметил ее необычайную жадность

Подавший в суд на Елену Степаненко (жену Евгения Петросяна) Валерий Крылов отметил ее необычайную жадность. Такую характеристику он дал артистке после того,

Церковнослужитель Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек нецензурным словом
Церковнослужитель Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек нецензурным словом

Как может сказаться воспитание мальчика без отца? Кем вырастет будущий мужчина: героем-любовником или гомосексуалистом? Грань очень тонкая, и переходит от

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости