Лобода избавилась от беременности

Фанаты уверены, что известная певица Светлана Лобода избавилась от своей беременности. Недавно стало известно, что девушка ждет ребенка от лидера Rammstein Тилля Линдемана, но сегодня она опубликовала в Instagram, на котором живота нет.

Никита Готский

Год назад Лобода дала масштабный концерт в киевском Дворце спорта. Выступление знаменитости собрало полный зал преданных поклонников музыки Светланы, десять тысяч человек восхищались и пели вместе с Лободой, получая массу эмоций и адреналина.Сегодня в день 8 марта, когда женщины празднуют свое торжество, телеканал «Интер» покажет запись того памятного концерта. Старт показа в 22.20 по киевскому времени.В своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала кадр с выступления годичной давности. Она изображена стояще на сцене Дворца спорта в откровенном красном наряде. Сцена радует глаз фанатов, яркий свет, экраны, декорации организаторы хорошо готовились к мероприятию. К слову, ранее ходили слухи о беременности певицы от фронтмена Rammstein Тиля Линдеманна, но эта инфрормация не подтвердилась.