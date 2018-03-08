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| | Лобода избавилась от беременности

Лобода избавилась от беременности

Вчера, 21:43
Фанаты уверены, что известная певица Светлана Лобода избавилась от своей беременности. Недавно стало известно, что девушка ждет ребенка от лидера Rammstein Тилля Линдемана, но сегодня она опубликовала в Instagram, на котором живота нет.

Лобода избавилась от беременности

 

Год назад Лобода дала масштабный концерт в киевском Дворце спорта. Выступление знаменитости собрало полный зал преданных поклонников музыки Светланы, десять тысяч человек восхищались и пели вместе с Лободой, получая массу эмоций и адреналина.

Сегодня в день 8 марта, когда женщины празднуют свое торжество, телеканал «Интер» покажет запись того памятного концерта. Старт показа в 22.20 по киевскому времени.

В своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала кадр с выступления годичной давности. Она изображена стояще на сцене Дворца спорта в откровенном красном наряде. Сцена радует глаз фанатов, яркий свет, экраны, декорации организаторы хорошо готовились к мероприятию. К слову, ранее ходили слухи о беременности певицы от фронтмена Rammstein Тиля Линдеманна, но эта инфрормация не подтвердилась.
Никита Готский
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