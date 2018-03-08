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| | Жанна Бадоева показала свои обнаженные ноги

Жанна Бадоева показала свои обнаженные ноги

Вчера, 21:35
Жанна Бадоева показала фанатам свои стройные ноги. Новое изображение знаменитости опубликовано в Instagram.

Жанна Бадоева показала свои обнаженные ноги

 

В Сети Бадоева продемонстрировала фотографию, где она запечатлена с оголенными ножками в мини черного цвета. В подписи к снимку ведущая сообщает о проведении конкурса, после чего она обещала поставить «сердечки» своим поклонникам.

Жанна Бадоева показала свои обнаженные ноги

 

Подписчики принялись выписывать комплименты Жанне. По их мнению, звезда смотрится очень классно и сексуально. «Жанна, вы красотка, с 8 марта вас», поздравляют ведущую в социальной сети. Всего за три часа после публикации новая фотография Бадоевой она получила больше 17 тысяч лайков, таким образом высказывая ей свою восторженность, с также тем, как хорошо выглядит бывшая супруга Алана Бадоева, которая растит двоих детей.
Никита Готский
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