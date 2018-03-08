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| | Игорь Золотовицкий бил своих сыновей за непослушание

Игорь Золотовицкий бил своих сыновей за непослушание

Вчера, 21:28
Российский актер Игорь Золотовицкий рассказал о некоторых приятных моментах своей жизни. Так, как оказалось, артисту приходилось бить своих детей.

Игорь Золотовицкий бил своих сыновей за непослушание

 

Актер и ректор МХАТ женат на коллеге Вере Харыбиной, у них двое детей – сыновья Александр и Алексей. Популярный артист признает, что в определенный момент ему приходилось поднимать руку на своего сына. Однажды его отпрыск Алексей решил надеть кроссовки в зимний период года, а актер захотел его переубедить, указав надеть нормальную обувь, более пригодную для прогулок зимой. Сын воспротивился, и Золотовицкому пришлось ударить Алексея. Через время артист извинился перед сыном.
 
 
Вспомнил Золотовицкий и студенчество. К примеру, ему в те далекие годы он работал слесарем. В прежние времена будущий ректор МХАТ жил в общежитии, где и формировался как артист.

Никита Готский
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