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| | Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

Вчера, 21:22
Рэпер Тимати в честь 8-го марта подарил своей дочери Алисе пять корзин с красными розами, в которых белыми розами выложена каждая буква имени девочки. Снимок с дочерью и цветами музыкант опубликовал в Instagram.

Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

 

В своем профиле в Instagram рэпер Тимати поделился тем, как поздравил свою 3-летнюю дочь с Международным женским днем. В честь праздника музыкант подарил Алисе ровно пять корзинок с цветами – красными и белыми розами, причем во всех корзинах на фоне красных роз белыми была выложена каждая буква имени девочки.

Пользователи восхищались милыми фото Алисы с цветами, на которых девочка не скрывала свой восторг от подарка. За пять часов с момента публикации фото оценили половиной миллиона «лайков».

В свою очередь и сама Алиса успела поздравить маму с 8-ым марта даже два раза. В первый раз девочка озвучила пожелания маме Алене Шишковой, а во втором – рассказала ей веселый стишок. Оба видео снимала и опубликовала в своем Instagram бабушка Алисы по линии отца – Симона Юнусова.
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