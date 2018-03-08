Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

Рэпер Тимати в честь 8-го марта подарил своей дочери Алисе пять корзин с красными розами, в которых белыми розами выложена каждая буква имени девочки. Снимок с дочерью и цветами музыкант опубликовал в Instagram.

В своем профиле в Instagram рэпер Тимати поделился тем, как поздравил свою 3-летнюю дочь с Международным женским днем. В честь праздника музыкант подарил Алисе ровно пять корзинок с цветами – красными и белыми розами, причем во всех корзинах на фоне красных роз белыми была выложена каждая буква имени девочки.Пользователи восхищались милыми фото Алисы с цветами, на которых девочка не скрывала свой восторг от подарка. За пять часов с момента публикации фото оценили половиной миллиона «лайков».В свою очередь и сама Алиса успела поздравить маму с 8-ым марта даже два раза. В первый раз девочка озвучила пожелания маме Алене Шишковой, а во втором – рассказала ей веселый стишок. Оба видео снимала и опубликовала в своем Instagram бабушка Алисы по линии отца – Симона Юнусова.