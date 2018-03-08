Егор Крид трогательно поздравил женщин с 8 марта

Егор Крид в личном микроблоге в Instagram разместил трогательное поздравление с Международным женским днем. Он вместе с псом поблагодарил мам, бабушек, девочек и всех представительниц слабого пола за то, что они есть, поскольку без них невозможно представить жизнь. Также исполнитель признался в любви женщинам. В честь такого праздника певец подарил всем поклонницам скидку на билеты на свой концерт, который пройдет в Москве 7 апреля. В конце обращения Егор Крид спросил у подписчиц, как их поздравили с 8 марта.
Поклонницы пришли в восторг от такого поздравления и поблагодарили кумира. Некоторые при этом пожаловались на отсутствие внимания со стороны мужчин в такой день.