Егор Крид трогательно поздравил женщин с 8 марта

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили сегодня женщин. Не стал исключением и Егор Крид, который «не представляет свою жизнь» без прекрасной половины человечества. Вместе с популярным исполнителем поклонниц поздравил его пес.

Егор Крид в личном микроблоге в Instagram разместил трогательное поздравление с Международным женским днем. Он вместе с псом поблагодарил мам, бабушек, девочек и всех представительниц слабого пола за то, что они есть, поскольку без них невозможно представить жизнь. Также исполнитель признался в любви женщинам. В честь такого праздника певец подарил всем поклонницам скидку на билеты на свой концерт, который пройдет в Москве 7 апреля. В конце обращения Егор Крид спросил у подписчиц, как их поздравили с 8 марта.

Виктория Озерова

Поклонницы пришли в восторг от такого поздравления и поблагодарили кумира. Некоторые при этом пожаловались на отсутствие внимания со стороны мужчин в такой день.