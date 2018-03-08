"Дом-2": Саша Черно ищет платье по фигуре, а находит оскорбления

Звезда проекта «Дом-2» Саша Черно кинула в Instaagram клич и попросила подписчиков подсказать ей адреса проверенных шоу-румов в Москве, торгующих одеждой для пышных дам. Вместо этого фолловеры принялись потешаться над ее фигурой.

Дарья Светозарова

Некоторые более сострадательные пользователи принялись увещевать Сашу заняться своей фигурой: «Сашуль, надеюсь, ты возьмешься за голову и похудеешь. Такая девочка пропадает…», - написал ей один из фанатов. Другие посоветовали ввести запрос в поисковую систему и не морочить юзерам голову, а наиболее резкие в высказываниях подписчики в лучших традициях Гены Букина заявили, что недостатки Черно не скроет ни одно платье.Однако часть фанатов все же решили помочь любимице в ее проблеме. Они стали живо интересоваться необходимым «домоседке» размером и пообещали скинуть адреса проверенных магазинов ей в Директ. За минуту с момента публикации пост лайкнули почти восемьсот фолловеров.