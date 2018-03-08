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| | «Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик

«Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик

Вчера, 20:49
Известная модель Анюта Рай выложила в Instagram откровенное видео. Ролик демонстрирует, как девушка в очень откровенном купальнике нежится в море и пьет коктейль. По словам дизайнера Dress By Anyuta Rai, на съемки видео ушло от силы полчаса, никакого монтажа в нем нет.

«Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик

 

«Грудь и попа свои», - уверяет знаменитость. Она добавила, что спортзал не посещала больше месяца, но к фото- и видеоредакторам все равно не прибегала. «Выложила все, как есть», - сообщила модель фанатам.

«Грудь и попа свои»: Модель Анюта Рай опубликовала откровенный ролик

 

Пышные формы в нужных местах восхитили фанатов. Созерцатели наперебой стали писать звезде Instagram комплименты. Им понравилась не только фигура Анюты, но и ее волосы и пластика, но еще больше впечатлил купальник. Многие пользвоательницы стали интересоваться, где же модель взяла такое откровенное и стильное бикини. Другие стали снова просить Рай создать свой канал на YouTube и выкладывать свои ролики о путешествиях и спа-процедурах. Анюта охотно вступала с подписчиками в диалог, благодарила их за лестные отзывы и обещала выкладывать видео еще чаще.

Несмотря на сотни хвалебных комментов, завистники тоже активизировались. По их словам, своей фигурой и лицом модель обязана пластическим хирургам, а вовсе не спортзалу. «Глупая кукла с искусственным носом», - писали они. «К такой внешности следует добавить немного мозгов», - согласились другие негативно настроенные фолловеры. Тем не менее, всего за минуту ролик посмотрели без малого тысячи пользователей.
Дарья Светозарова
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