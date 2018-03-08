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| | 38-летняя Анна Семенович поделилась пикантным фото в халате

38-летняя Анна Семенович поделилась пикантным фото в халате

Вчера, 20:57
38-летняя телеведущая и певица Анна Семенович недавно опубликовала фотографию пикантного содержания в своем Instagram. На фото из горно-туристического центра знаменитость сидит в одном халате на балконе.

38-летняя Анна Семенович поделилась пикантным фото в халате

 

38-летняя экс-фигуристка и участница музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович 8-го марта поделилась с подписчиками своего профиля в Instagram пикантной фотографией в одном белом халате. Находясь в горно-туристическом центре, звезда наслаждалась чашкой утреннего кофе, сидя на балконе с видом на горный склон и лес. При этом на столе перед певицей и телеведущей стоял большой будет тюльпанов. В подписи в публикации Семенович желает всем волшебного дня, а представительницам женского пола еще и побольше радостных улыбок.

Поклонники звезды гадают, кто мог подарить Семенович тот шикарный букет. Не так давно, она признавалась, что в ближайшее время не хочет вступать в брак с кем-либо. По ее словам, это не имеет смысла, ведь после скорой пышной свадьбы многие пары разводятся, а она мечтает прожить со своим будущим избранником всю жизнь.
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