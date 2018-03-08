Махровая колхозница: Лена Миро обвинила Бородину в глупости

Российский блогер Лена Миро сравнила Ксению Бородину с махровой колхозницей. Она назвала ведущую «деревенщиной», приехавшей в Москву в конце 90-х.

Никита Готский

Ранее Бородина опубликовала на своей странице в Instagram фото покупок бренда Gucci, сделанные ей в Милане. Миро вспомнила свою давнюю подругу, которая почти двадцать лет назад приехала учиться в Москву из провинции. Гуляя по городу, она приобрела пакет подобной модной компании, и вместе с ним нередко выходила из дома При этом Миро понимает подругу, потому как та жила в другое время и тогда был первый год, когда она жила в столице, куда приехала из Саратова.Спустя время девушка осознала, что умный человек не станет хвалиться такими «модными» пакетиками: он не является ценностью, как и то, что находится в нем. Лена считает, можно носить одежду Gucci, но оставаться умным человеком, а фотографировать покупки, желая доказать наличие денег «это колхоз».