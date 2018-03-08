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| | Сельская дискотека: Волочкову снова обвинили в безвкусице

Сельская дискотека: Волочкову снова обвинили в безвкусице

Вчера, 20:12
Российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на 8 марта в клуб «Отрада», где встретила с владельцами заведения. Об этом она рассказала в Instagram.

Сельская дискотека: Волочкову снова обвинили в безвкусице

 

На дискотеку Волочкова отправилась в черном коротком наряде, который попал под критику ее подписчиков. По мнению фолловеров, в таком одеянии люди посещали танцы в 90-х годах. Анастасия пока не обратила внимание на восклицания людей. В Отраде она встретила хозяев заведения Наталью и Николая Гоголя. Судя по всему, Волочкова отправилась в клуб вместе со своим кавалером Михаилом, матерью и дочерью. Дочь знаменитости каталась на лошадях, пока ее звездная мать фотографировалась с хозяевами заведения.

Прежде стало известно, что родители не хотят подпускать своих детей к Волочковой. Она часто публикует кадры, которые смущают людей, в частности, в Сети недавно появилось видео, где балерина занимается сексом с любовником. Люди считают, что моральное поведение детей может ухудшиться после увиденного.
Никита Готский
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